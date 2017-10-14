ردًا على ترامب.. ظريف: لا أحد يثق بواشنطن والاتفاق النووي انتصار للدبلوماسية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت:”إنه لا أحد يثق بأي حكومة في الولايات المتحدة، ولن يدخل معها في محادثات طويلة الأمد”.

وأضاف ظريف في مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأمريكية، أن “الرئيس دونالد ترامب أغلق عينيه في النظر إلى واقع الشرق الأوسط”.

وأشار ظريف إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي “أكد أنه لا يمكن الوثوق والاعتماد على أي حكومة أمريكية، والدخول معها في مفاوضات طويلة الأمد”.

وفي إجابته على سؤال عما إذا كان من الممكن تحسين العلاقات مع الحكومة الأمريكية الحالية، قال ظريف: “أعتقد أن حكومة ترامب أغلقت أعينها على واقع منطقتنا، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة تصحيح هذا الاضطراب الإدراكي تجاه منطقتنا”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه “استمع، الجمعة، إلى خطاب الرئيس دونالد ترامب بشكل كامل”، منوهًا إلى أنه “كان على علم بمضمون الخطاب من خلال ما كشفه له نظراؤه الأوروبيون، ولم يكن من المستغرب أن يتحدث ترامب عن إيران بهذه اللهجة”.

واعتبر ظريف أن “الاتفاق النووي لا يزال يمثل انتصارًا للدبلوماسية، لأن جميع الأطراف الآخرين الذين وقّعوا مع إيران عقودًا يقفون بحزم، بقدر ما هم قلقون”.