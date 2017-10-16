نتنياهو يتعهد بمواصلة العمل في الساحة السورية لحماية أمن إسرائيل

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الإثنين، بمواصلة العمل في الساحة السورية، قائلًا: إن السياسات الإسرائيلية في هذا الصدد واضحة، ومؤكدًا أن “من يحاول إيذاءنا سنؤذيه”، في إشارة إلى استهداف الدفاعات الجوية السورية لطائرات إسرائيلية فوق لبنان.

جاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب قيام الدفاعات الجوية السورية بإطلاق صواريخ من طراز SA-5 باتجاه مقاتلات إسرائيلية كانت تحلق في المجال الجوي اللبناني، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بشن غارة على بطارية صواريخ منصوبة في منطقة تبعد 50 كيلومترًا شرقي العاصمة السورية دمشق، يُعتقد أنها التي أطلقت الصواريخ صوب المقاتلات الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو، في بيان نقلته صحف منها جيروزاليم بوست، أن “من يحاول إيذاءنا سنؤذيه. اليوم حاولوا ضرب طائراتنا، وهو أمر غير مقبول لدينا.

وأضاف: “سلاح الجو الإسرائيلي تصرف بدقة وسرعة، ودمّر ما كان ينبغي تدميره. سنواصل العمل في هذه الساحة طالما كان ذلك ضروريًا للدفاع عن أمن إسرائيل.”

وكانت قيادة جيش النظام السوري قالت في بيان اليوم: إن قوات الدفاع الجوي تصدت للطيران الإسرائيلي، زاعمة أنها أصابت إحدى الطائرات الإسرائيلية إصابة مباشرة. وقالت القيادة إن الضربة الإسرائيلية على موقع عسكري في ريف دمشق أدت إلى خسائر مادية فقط، وحذّرت مما وصفته بالتداعيات الخطيرة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حمّل النظام السوري مسؤولية أي هجوم يتم شنه انطلاقًا من الأراضي السورية ضد القوات الإسرائيلية.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم التصعيد، ولكنه “لن يقبل بأي استفزاز من جانب سوريا”.