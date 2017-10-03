الموساد الإسرائيلي: إيران هدف رئيس لعملياتنا

قال رئيس المؤسسة المركزية للاستخبارات والأمن الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، الاثنين، إن إيران هي “الهدف الرئيس” لعمليات الموساد التي يبلغ عددها مئات الآلاف.

وأوضح كوهين خلال حديث له في مقر الموساد بوجود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن “منظمة التجسس تعمل في إطار خطة متعددة السنوات تركز على الأولويات الوطنية والأمنية والدبلوماسية العليا”.

وأضاف أن “أهداف الموساد واضحة، فإيران تواصل التمسك برؤيتها لتحقيق قدرات عسكرية نووية، وتواصل توجيه قوات عسكرية وتشغيلية في الشرق الأوسط إلى حدود إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، سواء في سوريا أو لبنان؛ كما تواصل دعم حزب الله على نحو متزايد، إضافة إلى التنسيق مع حركة حماس؛ واستمرار نقل الأسلحة المتقدمة إلى المنظمات المتشددة في المنطقة”.

وأشار إلى أنه “إضافة إلى إيران، سيواصل “داعش” تحدينا كل يوم في جهوده الرامية إلى إيذائنا”.

وبين كوهين أن “الموساد يقوم بمئات الآلاف من الأعمال كل عام، بعضها معقد وجريء، في قلب الدول المعادية”، زاعمًا أن مؤسسته “لديها قدرة فريدة على العمل في قلب الهدف، لاختراق الأماكن الأكثر حراسة وخطورة، والعودة مع إنجاز حاسم”.