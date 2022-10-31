إيران تعلن اعتقال 6 أشخاص من منفذي هجوم شيراز

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، يوم الإثنين، اعتقال 6 أشخاص قالت إنهم من عناصر مجموعة نفذت الهجوم المسلح في مدينة شيراز جنوب إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن قواتها تمكنت في عملية معقدة من اعتقال 6 أشخاص كانوا ضمن دعم الفريق الإجرامي الذي نفذ الهجوم الذي استهدف مرقد أحمد بن موسى الكاظم في مدينة شيراز الأربعاء الماضي".

وأشار البيان إلى أنه سينشر في وقت لاحق تفاصيل جديدة، دون أن يحدد هوية وجنسيات المعتقلين الستة.

وأسفر هجوم مدينة شيراز عن مقتل 15 شخصا فيما أصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء هجوم مسلح.

وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم هو أبو عائشة العمري أحد عناصر التنظيم.

ويوم الجمعة الماضي، قال المساعد السياسي والأمني لحاكم محافظة فارس، إسماعيل محبي بور، في تصريحات صحفية، إن الشخص الذي هاجم الزوار الإيرانيين في مرقد "شاه جراغ" بمدينة شيراز، "توفي رغم كل الجهود لإنقاذه".

لكن إيران أعلنت الإثنين، أن الهجوم نفذته مجموعة، وأنها اعتقلت 6 من عناصرها.

وربط كبار المسؤولين في إيران بين الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش والاحتجاجات الجارية في البلاد، حيث قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن "أعمال الشغب والاضطرابات مهدت الطريق لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية".