إسبانيا تشهد زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

قررت السلطات الصحية في إسبانيا تسريع إطلاق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس الإنفلونزا و"كوفيد 19" بعد ارتفاع معدلات الإصابات بشكل متزايد مؤخرًا، بحسب صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وتشمل الحملة، التي ستبدأ في الأسبوع الأخير من سبتمبر، فئات معينة مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر، والنساء الحوامل، والعاملين في مجال الصحة والصحة الاجتماعية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذا التغيير في الخطط الأولية، جاء بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، المسجلة في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

وأضافت أن حملة التطعيم هذه، ستكون الثالثة التي يتم فيها تقديم لقاحات الإنفلونزا وكوفيد معًا، كما إنها ستكون الجرعة الخامسة من مطعوم كوفيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاحات التي سيتم تقدمها نهاية سبتمبر، يجب أن تتكيف مع المتغيرات الجديدة المعروفة باسم "Comirnaty Ómicron XBB.1.5".

المصدر: صحيفة "20 مينتوس"