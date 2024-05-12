الناتو يحسم الجدل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ميرسيا جيوانا، إن الحلف سيواصل دعمه لكييف، لكن ليس لديه أي خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

ووفقًا لجيوانا، ليس لدى الناتو أي خطط لإدخال أو نشر قوات الحلف على الأراضي الأوكرانية، رغم أن الكتلة ستواصل تقديم الدعم لكييف.

ولفت إلى أن جميع القرارات في الناتو يتم اتخاذها بشكل جماعي، وبالتالي فإن احتمالية اتخاذ مثل هذا القرار منخفضة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، لا تنوي بروكسل الدخول في صراع مفتوح مع موسكو.

جاء ذلك تعليقًا من ممثل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، بأنه إذا تفاقم الوضع فإن الحلف قد يرسل قواته إلى أوكرانيا.