أوكرانيا أمام "معضلة" استخدام أسلحة الغرب الحديثة والمعقدة التي وعدت بها

ويبدو أن المحرمات التي كانت قائمة منذ بداية الحرب لم تعد تشكل عائقًا، ويوم الأربعاء، قالت بولندا إنها مستعدة لتسليم 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2.

ويعد هذا النموذج الألماني من الدبابات الهجومية، الذي يُعد من الأفضل أداءً في العالم، رائجًا في أوروبا مما يضمن تأمين قطع الغيار والذخيرة.

لكن برلين كانت مترددة حتى الآن في تسليمها لكييف، خوفًا من تصعيد مع موسكو.

كما أشارت فنلندا، الجمعة، إلى أنها لا تعارض ذلك بعد نقاش بين الدول الأوروبية التي تملك مثل هذه الدبابات.

وقالت تاريا ياكولا المسؤولة في وزارة الدفاع الفنلندية: "لا يتطلب الأمر تسليم المعدات نفسها فحسب، بل أيضًا التدريب على استخدامها وتأمين الخبرات للقيام بالصيانة في أوكرانيا".

ولا يستبعد البريطانيون من جانبهم إمداد أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2.

وقد تصدر إعلانات جديدة، في 20 كانون الثاني/يناير، خلال الاجتماع المقبل لحلفاء أوكرانيا في "رامشتاين" في ألمانيا.