ألمانيا ستسلم أوكرانيا 40 مدرعة "ماردر" بحلول الربيع

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.

وقال ستيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة، الجمعة، إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها لأوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم.