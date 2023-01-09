الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية لن يؤدي إلا لـ"إطالة أمد معاناة الأوكرانيين"
أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني"، و"لن يغيّر" ميزان القوى.
أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي، نيّتها تسليم مدرّعات فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء، ولن تغيّر شيئًا. لن تَفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني".
وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي، نيّتها تسليم مدرّعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.