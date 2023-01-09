الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية لن يؤدي إلا لـ"إطالة أمد معاناة الأوكرانيين"

أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يؤدي إلا إلى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني"، و"لن يغيّر" ميزان القوى.