سوناك: بريطانيا سترسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا

وتعهّد سوناك إرسال دبابات تشالنجر 2 ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على "نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا"، وفقًا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني.

وغرد زيلينسكي على "تويتر" بأن قرار لندن "لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين".