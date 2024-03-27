أوكرانيا تعلن صد هجوم روسي بطائرات مسيّرة
قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك الأربعاء، إن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا أثناء الليل.
وأضاف أوليشوك، أن 10 من هذه الطائرات، أسقطت في مناطق خاركيف وسومي وكييف.
وتابع "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية... شاركت في صد الهجوم الجوي"، بحسب وكالة "رويترز".
وبشكل شبه يومي، تعلن أوكرانيا تعرضها لهجوم بالمسيرات الروسية، وتؤكد إسقاط معظمها.
في المقابل، تعلن روسيا أيضا بشكل مستمر، عن إسقاط طائرات مسيّرة أوكرانية.