أوكرانيا تعلن صد هجوم روسي بطائرات مسيّرة

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك الأربعاء، إن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" على أوكرانيا أثناء الليل.

وأضاف أوليشوك، أن 10 من هذه الطائرات، أسقطت في مناطق خاركيف وسومي وكييف.

وتابع "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية... شاركت في صد الهجوم الجوي"، بحسب وكالة "رويترز".