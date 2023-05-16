مدَّعٍ أمريكي خاص ينتقد التحقيق بشأن تواطؤ ترامب مع روسيا

وكان تمّ تعيين المستشار الخاص جون دورهام في العام 2019 من قبل بيل بار وزير العدل في عهد الرئيس دونالد ترامب، من أجل التحقق من تصريحات ترامب نفسه بأنّ التحقيق الروسي كان "حملة شعواء" يديرها خصومه.

وبعد أربع سنوات من التحقيق، قدَّم دورهام استنتاجاته في تقريرٍ مؤلّفٍ من أكثر 300 صفحة.

وقال إنّ مكتب التحقيقات الفدرالي اعتمد على "معلومات استخبارية خام لم يتم تحليلها أو تأكيدها" لبدء تحقيقاته، ثمّ افتقر إلى "الموضوعية" في إدارة هذا الملف السياسي للغاية.

وإضافة إلى ضعف العناصر التي استند إليها التحقيق، يتهم المدَّعي الخاص الشرطة الاتحادية بالكيل بمكيالَين.