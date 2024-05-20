الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمة الخرائط للمساعدة في العثور على رئيسي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران في العثور على المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي حين تعرّضت لحادث في غرب البلاد الأحد.

وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة "إكس"، "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة كوبرنيكوس إي إم إس التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب حادث المروحية التي يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته"، بحسب وكالة "فرانس برس".