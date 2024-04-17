زيلنسكي يستنجد بالغرب بعد هجوم روسي جديد

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، حلفاء بلاده في الغرب، بتقديم المساعدات، وذلك بعد مقتل وإصابة العشرات بضربة صاروخية روسية ثلاثية على مدينة تشيرنيهيف الكبيرة في شمال الدولة السوفيتية السابقة.

وقال زيلينسكي على تطبيق "تيليغرام": "ما كان هذا ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقت ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان العالم مصمما بما يكفي على مواجهة الإرهاب الروسي"، بحسب "رويترز".

بدورها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو قوله إن الضربة خلفت "11 قتيلا و22 جريحا في هذه المرحلة".

وقد ترتفع الحصيلة؛ إذ يعتبر ثلاثة أشخاص "على الأقل" في عداد المفقودين، في حين تتواصل أعمال البحث.

وقال حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس على "تلغرام": "تضرّرت مبان متعدّدة الطوابق وبنى تحتية مدنية ودُمّرت عشرات المركبات"، بعد سقوط ثلاثة صواريخ على وسط المدينة.