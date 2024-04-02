اعتقال مستشار سابق للرئيس الأوكراني بتهمة الاختلاس

وأكد أنه تم شراء المحولات نفسها من خلال شركة وسيطة من شركة مصنعة مملوكة جزئيًا لكيانات قانونية روسية، ثم تمت إعادة بيعها إلى السكك الحديدية الأوكرانية بسعر مضاعف مرتين.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه مكتب المدعي العام عن اسم المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، إلا أنه أكد رفع قضية جنائية بحق المعتقلين بموجب مادة "اختلاس الأموال واستغلال الوظيفة الرسمية"، التي تنص عقوبتها على السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام.

من جانبه، قال عضو البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، عبر قناته على "تليغرام"، إن الحديث يدور عن أرتيوم شيلو، الذي عمل في جهاز أمن الدولة منذ عام 2012، وتم فصله عام 2021، ليعمل بعد ذلك مستشارًا في مكتب زيلينسكي لمدة عام.

وسبق أن طرد زيلينسكي عددًا من المستشارين والمساعدين، وأقال عسكريين، في أعقاب الحرب الروسية ضد بلاده التي بدأت منذ 24 فبراير/ شباط عام 2022.