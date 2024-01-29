مقترح جديد لسحب الثقة عن حكومة نتنياهو

وبينما استند مقترح سحب الثقة الخاص بحزب "العمل" إلى قضية فشل حكومة نتنياهو في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، يستند مقترح "هناك مستقبل" إلى الخلل الذي يشوب موازنة الدولة لعام 2024، إضافة إلى عدم قناعة الحزب بطريقة إدارة الحكومة للحملة العسكرية على قطاع غزة.

ومن أجل تقديم مقترح من هذا النوع، على الكتلة المبادرة إعداد قائمة بحكومة بديلة مؤقتة، يمكنها أن تدير البلاد، لحين إجراء انتخابات، ومن ثم نشر "هناك مستقبل" وثيقة تضم أسماء مقترحة لتولي حقائب وزارية، تقول الصحيفة إنها حصلت على نسخة منها.

وتتضمن الوثيقة الأسماء التالية: يائير لابيد، زعيم المعارضة بالكنيست، لرئاسة الحكومة المؤقتة، على أن تتولى النائبة من الحزب ذاته، أورنا باربيفاي، منصب وزيرة الدفاع، وتذهب حقيبة الخارجية للنائب من الحزب المعارض ذاته، ميكي ليفي، على أن تصبح كارين الهرار وزيرة القضاء.

وتقترح الوثيقة تكليف النائب مئير كوهين بمنصب وزير المالية، وستذهب حقيبة التعليم للنائب إليعازر شتيرن، فيما تذهب وزارة الصحة للنائبة ميراف بن آري.

ونقلت الصحيفة ما ورد في بيان الحزب، الذي جاء فيه أنه يطالب جميع الكتل والنواب من داخل الائتلاف، "والذين يؤمنون مثلنا أن ترتيب أولويات الحكومة معيب، ويضر بالأغلبية العاملة والمنتجة في إسرائيل، وإلى من يرى أن إسرائيل في حاجة للتغيير، عليه تأييد المقترح".

وعلمت الصحيفة أن نواب حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني العلماني، بزعامة أفيغدور ليبرمان، قرروا التغيب عن الجلسة التي ستشهد التصويت على سحب الثقة عن حكومة نتنياهو.