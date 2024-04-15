خبراء: إسرائيل لا تستطيع اتخاذ قرار منفرد بمهاجمة إيران

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إن "القلق يساور كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من رد إسرائيلي سريع على هجوم إيران، من دون التفكير بالتداعيات المحتملة".

وحسب شبكة "NBC" الأمريكية، فإن "الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران"، مؤكدة أن بايدن يعارض أي هجوم إسرائيلي مضاد على إيران.

تنسيق عالي المستوى

ويرى الخبير في الشأن العسكري، واصف عريقات، أن "إسرائيل لا يمكن لها اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية لإيران بشكل منفرد، وأنها بحاجة لتنسيق عالي المستوى مع القيادتين السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة".

وأوضح، لـ"إرم نيوز"، أن "إيران بحاجة أيضاً للتنسيق مع حلفائها الغربيين وبعض دول المنطقة، خاصة وأن أي هجوم من قبل تل أبيب سيؤدي لتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة".