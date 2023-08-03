قائد انقلاب النيجر يرفض "العقوبات" و"الخضوع للتهديدات"

رفض الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، الأربعاء، "كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة على النيجر و"الخضوع لأي تهديد".

وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال النيجر عن فرنسا، إن "المجلس الوطني لحماية الوطن" يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أياً يكن مصدره"، مضيفاً "نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر".

واعتبر تياني أنه لا يوجد "أي سبب موضوعي" يدفع الفرنسيين لمغادرة البلاد، وقال إن الرعايا الفرنسيين "لم يتعرّضوا أبداً لأدنى تهديد" و"ما من سبب موضوعي" يستدعي مغادرتهم البلاد. وذلك بالتزامن مع مواصلة باريس لعمليات إجلاء مواطنيها والرعايا الأوروبيين من النيجر.