إسرائيل.. المعارضة تستبق تشكيل حكومة نتنياهو بكشف خطط المواجهة

وانتشر كالنار في الهشيم خلال الأسبوع المنصرم، مقطع فيديو لجندي يهدد النشطاء الإسرائيليين بأن النائب إيتمار بن غفير، زعيم كتلة "عوتسما يهوديت" سيعيد الأمور إلى نصابها، وهو الجندي الذي عوقب بالسجن 10 أيام على خلفية هذا المقطع.

"مليونيات أيزنكوت"

وذكر موقع " Mivzaklive" العبري، اليوم الجمعة، أن أيزنكوت أكد في أكثر من مناسبة أنه "إذا لم يعد هناك خيار آخر، سنعمل باستخدام الأدوات الديمقراطية من أجل إخراج مليون مواطن إلى الشوارع".

وترك أيزنكوت مؤشرات على أن مواجهة الخطوات التي تباشرها الحكومة الأكثر تطرفا والتي تتشكل، ستكون عبر موجة من الاحتجاجات الشعبية.

وأشارت صحيفة "معاريف" بدورها إلى أن عضو الكنيست أيزنكوت، الرجل الثالث في "المعسكر الرسمي"، بعد غانتس وجدعون ساعار، دعا إلى موجة احتجاجات ضد السياسات التي تباشرها الحكومة المرتقبة، إذا لم يعمل نتنياهو على كبح جماح وزراء تلك الحكومة.