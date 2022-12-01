نتنياهو يتفق مع "الصهيونية الدينية" بشأن الانضمام لحكومته

قال حزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب بذلك من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وأوضح ليكود أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى، غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقا للتناوب.

وأفاد بيان ليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم المستوطنات الإسرائيلية، ستكون له السلطة أيضا على أنشطة الاستيطان اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.