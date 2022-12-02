إسرائيل تستعد لأكثر الحكومات تطرفا.. وخطة جديدة تزيد من تورط واشنطن بحرب أوكرانيا
قالت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الجمعة، إن إسرائيل تتأهب لإعلان وشيك عن أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ البلاد، وذلك بعدما توصل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى اتفاق مع حليف قومي متشدد.
كما تناولت الصحف آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تكشف عن خطة أمريكية جديدة من شأنها أن تزيد من تورط واشنطن في الحرب بشكل كبير.
وفي إيران، اعتبرت الصحف، أن الاضطرابات في البلاد تحولت إلى "معركة من أجل البقاء"، وذلك بعد ورود تقارير عن مقاومة مسلحة.
نتنياهو بصدد تشكيل أكثر الحكومات تطرفا
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، يقترب بشكل كبير من الإعلان النهائي عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وذلك بعد إبرام صفقة ائتلافية رئيسية مع حليف قومي متشدد.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان قد وقع صفقة أمس الخميس، لمنح حزب "الصهيونية الدينية" المتشدد الإشراف على بناء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تقرب رئيس الوزراء المنتخب من تشكيل ما يمكن أن يكون أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ البلاد.
وبموجب الصفقة، أوضحت الصحيفة أنه سيتم تعيين وزير من حزب "الصهيونية الدينية" - الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش - بوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأنه سيكون مسؤولا عن المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن حزب "الليكود" قوله، إن الوزير هذا سيحتاج إلى العمل بالتنسيق وبموافقة نتنياهو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقال متحدث باسم سموتريتش، إن الوزير الجديد سيسيطر على الهيئات العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التخطيط والبناء في الضفة الغربية المحتلة.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن المنصب الجديد سيسمح لحزب "الصهيونية الدينية" المؤيد للمستوطنين بتوسيع المستوطنات بشكل كبير، ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة المضطربة.
ونص اتفاق نتنياهو أيضا، وفقا للصحيفة، على أن حزب "الصهيونية الدينية" سيتقاسم السيطرة على وزارة المالية بالتناوب على تعيين وزير المالية مع حزب آخر لم يذكر اسمه بعد. وتسيطر وزارة المالية على قرارات الميزانية الهامة، بما في ذلك تمويل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
كما سيقود الحزب المتشدد لجنة برلمانية مكلفة بإصلاح القضاء، مما يمهد الطريق أمامه للمضي قدمًا في الإصلاحات التي يقول إنها ضرورية لمكافحة تجاوز القضاة. لكن المعارضين، وفقا للصحيفة، يخشون من أن الإصلاحات المطروحة - التي تشمل خطة للسماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا - ستزيل الضوابط والتوازنات الحاسمة على الحكومات الإسرائيلية.
واعتبرت "الجورنال"، أن الاتفاق يمثل مكسبا لنتنياهو - الذي رفض طلب سموتريتش الأولي أن يكون وزيرا للدفاع، وهو منصب كبير في الحكومة، مشيرة إلى أن زعيم "الصهيونية الدينية" يعد واحدا من أنصار المستوطنات، حيث يدعو دائما إلى الضم الإسرائيلي الكامل للضفة الغربية المحتلة دون حقوق تصويت وطنية لـ2.5 مليون فلسطيني يعيشون هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد حذرت إسرائيل من الضم قائلة إنها ستحارب مثل هذه الخطوة.
وقال محللون سياسيون في وقت سابق، إنه إذا تم منح سموتريتش وزارة الدفاع، فمن المحتمل أن يرفض الأمريكيون مقابلته، مما يؤدي إلى وضع متوتر بين الحليفين.
وقال سموتريتش، إن الصفقة تعد "خطوة تاريخية في إنشاء حكومة يهودية وصهيونية وقومية من شأنها أن تعيد الأمن والحكم وتعزز الإصلاحات التاريخية للنظام القانوني وتنظم وتطور المشروع الاستيطاني". وأشاد قادة مجتمع المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة بالصفقة على الفور.
وقالت الصحيفة إن الاتفاق مع سموتريتش يأتي في أعقاب اتفاق ائتلافي أُبرم الأسبوع الماضي، سيشهد تولي إيتمار بن غفير، الزعيم اليميني المتطرف لحزب "القوة اليهودية"، وزارة الأمن العام التي تمنحه السيطرة على الشرطة وتوسيع السلطات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
تزايد تورط أمريكا في الحرب الأوكرانية
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن واشنطن تدرس خطة تدريبية جديدة للقوات الأوكرانية، معتبرة أن الخطوة تزيد من تورط إدارة الرئيس، جو بايدن، في الحرب.
وقالت إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تتطلع إلى التوسع في التدريبات العسكرية الأوكرانية. وأضافت أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومسؤولين كبارا آخرين في البنتاغون يدرسون توسعًا كبيرًا في تدريب الجيش الأوكراني، وهي خطوة يمكن أن تعزز بشكل كبير قدرة كييف على طرد القوات الروسية من المناطق المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة - التي تجري مناقشتها منذ أسابيع - ستبنى على مليارات الدولارات من الأسلحة والمساعدات الأخرى التي قدمتها واشنطن لكييف من خلال تدريب جيش الأخيرة على كيفية شن حملة أكثر تعقيدًا ضد الجيش الروسي المتعثر.
وأبلغ مسؤولون دفاعيون كبار صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المقرر، وفقا للخطة، أن تشارك في التدريبات المقرر إجراؤها، وحدات قتالية أوكرانية تضم المئات، أو ربما الآلاف من القوات، في مدينة غرافنفور الألمانية.
وأضافت أن أوستن يحرص على تعزيز قدرة أوكرانيا على المناورة في ساحة المعركة بأسلوب حربي أكثر حداثة "يعتمد بشكل أقل على إطلاق آلاف طلقات المدفعية يوميًا" على القوات الروسية، وذلك في حرب أصبحت معركة استنزاف طاحنة ودموية.
وتابعت الصحيفة: "يفضل أوستن برنامج التدريب الأمريكي الموسع بشكل كبير، إلى جانب برامج مماثلة لعشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين ستنفذها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها مثل النرويج. تخطط ألمانيا وحدها لتدريب 5 آلاف جندي بحلول يونيو المقبل."
ومنذ بداية الحرب، قال بايدن إن بلاده وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ليسا في حالة حرب مع روسيا، لكن لديهما مسؤولية لمساعدة ديمقراطية "زميلة" في الدفاع عن نفسها ضد العدوان غير المبرر. ورفضت موسكو تلك التصريحات، متهمة واشنطن المتحدة وحلفاءها باستخدام أوكرانيا "كوكيل" يمكن من خلاله تنفيذ أجندة غربية خاصة ضد روسيا.
وفقا لتقرير الصحيفة، صعدت روسيا بالفعل من خطابها ردًا على إعلانات التدريب الأوروبية، حيث صرح وزير الخارجية، سيرجي لافروف، أمس: "لا تقل إن الولايات المتحدة والناتو ليسا مشاركين في هذه الحرب. إنك تشارك بشكل مباشر، بما في ذلك ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد".
ويأتي التدريب الجديد، الذي طلبته كييف، في الوقت الذي من المتوقع أن تتباطأ فيه وتيرة الحرب خلال أشهر الشتاء الجليدية في أوكرانيا، حيث يفكر الحلفاء في أفضل السبل للاستفادة من الوقت، وذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.
وأوضحت "البوست" أن الهدف من التدريبات العسكرية الجديدة تعليم القوات الأوكرانية التكتيكات التي من شأنها تعزيز فعالية الأسلحة التي تمتلكها، واستخدام المرونة والقدرة على التكيف على نطاق أوسع مع الوحدات الصغيرة.
وقالت الصحيفة: "لم يكن من الواضح ما إذا كان التوسع في التدريب الأمريكي سيضاف بشكل كبير إلى التكلفة المتزايدة للمساعدات الأوكرانية، والتي تتعرض بالفعل لتحدٍ من بعض المشرعين، وخاصة الجمهوريين."
إيران.. معركة "البقاء" بين النظام والمحتجين
وفي إيران، قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه مع تحول الاضطرابات إلى "الاشتباكات المسلحة"، يستعد النظام لمعركة القتال من أجل البقاء، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وينذر بمزيد من العنف في البلاد.
وذكرت المجلة، في تحليل إخباري لها، أنه مع استمرار موجة الاضطرابات في إيران التي أثارها مقتل شابة كردية في أحد سجون الشرطة منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، قوبلت حملات القمع التي تشنها قوات الأمن على المظاهرات في بعض الأحيان بمقاومة مسلحة، وهي مرحلة أكثر عنفًا حيث يقاتل فيها النظام من أجل بقائه.
ووفقا لتحليل المجلة، توقع بعض المسؤولين والمحللين استمرار هذه المرحلة الجديدة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء إيران، وذلك بعدما أعلنت عنها وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، مثل وكالة أنباء "فارس"، والتي زعمت منذ أسبوعين أن من يسمون بـ"الانفصاليين" يسعون للتحريض على حرب أهلية من خلال الهجمات على أفراد الأمن.
كما أشارت المجلة في تحليلها إلى اعتراف نادر من قبل مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما صرح بأن ما يصل إلى 300 شخص قتلوا منذ بدء الاضطرابات في سبتمبر، على الرغم من أنه أقر بعدم وجود معلومات مؤكدة حول الحصيلة الحقيقية.
وفي هذا الشأن، نقلت المجلة عن علي ألفونة، الزميل البارز في "معهد دول الخليج العربي في واشنطن"، قوله إن هذه الحصيلة "أقل من الواقع بشكل كبير"، مرجحا أن العدد يقارب الـ545 قتيلاً، وأن غالبيتهم من المتظاهرين.
وذكر ألفونة لـ"نيوزويك" أنه في الوقت الحالي، أظهر النظام الإيراني أن لديه الإرادة والقدرة على البقاء. وأضاف: "بعد كل شيء، فقط 70 فردًا بالزي الرسمي مقابل 475 متظاهرًا قتلوا في معارك الشوارع منذ 17 سبتمبر، وهي إحصائية مقبولة من منظور النظام."
وتابع المصدر: "طالما أن المتظاهرين ليس لديهم قيادة أو تنظيم أو تمويل، فإنهم يخوضون معركة شجاعة، على الأقل في الوقت الحالي. قد لا يكون النظام قادرًا على إخلاء الشوارع، لكن المتظاهرين أيضًا لا يستطيعون تغيير النظام."
وأوضح: "لكن هذا المأزق يخضع لعوامل متقلبة داخلية وخارجية على حد سواء، حيث تتغير طبيعة التهديد الذي يمثله للنظام بما يتماشى مع خطوط الصدع الحالية ونقاط الضعف التي تعاني منها البلاد؛ أي المجموعات التي لديها إمكانية الوصول إلى الأسلحة بالقرب من المناطق الحدودية الحساسة."
وأفاد ألفونة بمقتل أفراد أمن يرتدون الزي الرسمي بالرصاص أثناء قمع المتظاهرين في المناطق المحيطة بإيران، ولا سيما في كردستان وفي مقاطعتي سيستان وبلوشستان، قائلاً: "هذا ليس مفاجئًا".
وأضاف: "المتظاهرون المحليون في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق، وأفغانستان وباكستان، لا يتمتعون فقط بسهولة الوصول إلى الأسلحة والذخيرة من الدول المجاورة، ولكن لديهم أيضًا قيادة منظمة بفضل البنية القبلية للمجتمع في هذه المناطق".
وقال: "إن النظام، بالطبع، سعيد للغاية بالحديث عن التهديد الانفصالي في محاولة لإقناع الطبقة الوسطى القومية بالبقاء في المنزل، بدلاً من إسقاط الحكومة ومعها ربما الدولة بحسب زعمه".