توقيف جنود إسرائيليين اعتدوا على نشطاء تضامنوا مع فلسطينيين في الخليل

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "تقرر إيقاف اثنين من الجنود وقائدهما على إثر الاعتداء على مجموعة من النشطاء اليساريين"، مشيرة إلى أن الحادث وقع على الطريق المؤدية من مستوطنة "كريات أربع" إلى الحرم الإبراهيمي.

ونقلت الصحيفة عن النشطاء اليساريين قولهم، إنهم "جاؤوا إلى مدينة الخليل للتعبير عن تضامنهم مع العائلات الفلسطينية التي تعرضت لعنف المستوطنين، السبت الماضي"، مضيفةً: "لسبب غير معروف انهال جنود الجيش الإسرائيلي على المتضامنين بالضرب".

وتعليقاً على ذلك، عبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن "إدانته الشديدة لاستخدام جنود الجيش العنف الجسدي واللفظي ضد النشطاء اليساريين"، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن النشطاء اليساريين يرون الحادثة على أنها أحد الآثار المترتبة على التعيين المرتقب لزعيم حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، وزيراً للأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.