توجيه اتهامات بالفساد لرئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين

ووصل محيي الدين، الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة 17 شهرًا في 2020 و2021، إلى مقر هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الخميس لاستجوابه.

وخضع محيي الدين، وحزبه لتحقيقات فساد منذ خسارة انتخابات متقاربة النتائج في نوفمبر/ تشرين الثاني لصالح رئيس الوزراء أنور إبراهيم.