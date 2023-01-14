نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري"
نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري"

رسميا.. إيران تعلن إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري

إرم نيوز

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم السبت، رسميًا تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري" بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنه "تم شنق الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري"، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

أكبري تجسس لصالح بريطانيا مقابل مبلغ مالي قدره مليون و805 آلاف يورو، و 265 ألف جنيه استرليني، و 50 ألف دولار أمريكي
السلطة القضائية الإيرانية
نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري"
بريطانيا: على إيران ألا تنفذ تهديدها بإعدام علي رضا أكبري

وأضافت الوكالة أن "أكبري" الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، متهم بالفساد في الأرض والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

وأشارت إلى أنه "تجسس لمخابرات الحكومة البريطانية مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و805 آلاف يورو، و 265 ألف جنيه استرليني، و50 ألف دولار أمريكي، وقد حكم عليه بالإعدام، وتم إعدامه".

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أفادت يوم الخميس الماضي، بأن علي رضا أكبري تم إعدامه في ذلك اليوم، من دون أن يصدر تأكيد من السلطات القضائية حينها.

أكبري عمل في فريق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، عندما كان الأخير كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي بين عامَي 2005 و2007
نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري"
موقع إيراني: إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري

وقد وصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أكبري البالغ من العمر 61 عاماً بـ"الجاسوس الخارق"، حيث كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني في الحكومة الإصلاحية في عهد محمد خاتمي، ومستشاره أيضًا لفترة عندما كان سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري"
إيران: علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة

وعمل أكبري في فريق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، عندما كان الأخير كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي بين عامَي 2005 و2007.

إيران

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