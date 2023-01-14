رسميا.. إيران تعلن إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم السبت، رسميًا تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق "علي رضا أكبري" بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إنه "تم شنق الجاسوس البريطاني علي رضا أكبري"، من دون تقديم المزيد من المعلومات.
وأضافت الوكالة أن "أكبري" الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، متهم بالفساد في الأرض والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
وأشارت إلى أنه "تجسس لمخابرات الحكومة البريطانية مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و805 آلاف يورو، و 265 ألف جنيه استرليني، و50 ألف دولار أمريكي، وقد حكم عليه بالإعدام، وتم إعدامه".
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أفادت يوم الخميس الماضي، بأن علي رضا أكبري تم إعدامه في ذلك اليوم، من دون أن يصدر تأكيد من السلطات القضائية حينها.
وقد وصفت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أكبري البالغ من العمر 61 عاماً بـ"الجاسوس الخارق"، حيث كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني في الحكومة الإصلاحية في عهد محمد خاتمي، ومستشاره أيضًا لفترة عندما كان سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وعمل أكبري في فريق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، عندما كان الأخير كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي بين عامَي 2005 و2007.