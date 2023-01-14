رسميا.. إيران تعلن إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري

وأضافت الوكالة أن "أكبري" الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، متهم بالفساد في الأرض والعمل المكثف ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

وأشارت إلى أنه "تجسس لمخابرات الحكومة البريطانية مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره مليون و805 آلاف يورو، و 265 ألف جنيه استرليني، و50 ألف دولار أمريكي، وقد حكم عليه بالإعدام، وتم إعدامه".

وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أفادت يوم الخميس الماضي، بأن علي رضا أكبري تم إعدامه في ذلك اليوم، من دون أن يصدر تأكيد من السلطات القضائية حينها.