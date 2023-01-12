إيران: علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة

نشرت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية الرسمية مقطعا مصوراً، اليوم الخميس، قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دوراً في اغتيال محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي بالبلاد، في عام 2020.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس الأربعاء، إن إيران حكمت بالإعدام على علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية لاتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا.

ووصفت بريطانيا حكم الإعدام الصادر على رضا أكبري بأن دوافعه سياسية وطالبت بالإفراج عنه على الفور.