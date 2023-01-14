بريطانيا: على إيران ألا تنفذ تهديدها بإعدام علي رضا أكبري

كان كليفرلي قد دعا يوم الأربعاء إلى الإفراج الفوري عن علي رضا أكبري الذي حكم عليه النظام الإيراني بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ونشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية مقطعا مصورا أمس الخميس قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد محسن فخري زاده في 2020.