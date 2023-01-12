موقع إيراني: إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بإعدام نائب وزير الدفاع الأسبق "علي رضا أكبري" الذي تم اتهامه بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني.
وذكر موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، أنه "تم صباح الخميس إعدام علي رضا أكبري، الذي قدم معلومات مهمة عن سياسات إيران العسكرية والنووية والدبلوماسية والإقليمية لجهاز التجسس البريطاني".
وفي سياق متصل، أكدت قناة "صابرين نيوز" التابعة للحرس الثوري في قناتها عبر تلغرام، إعدام أكبري صباح يوم الخميس.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من السلطات القضائية الإيرانية بشأن تأكيد تنفيذ حكم الإعدام بحق أكبري.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها إن "أكبري كان من أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني، وقد حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جريمة الفساد في الأرض وإجراءات واسعة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال نقل المعلومات".
كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الخميس، اعترافات لـ"علي رضا أكبري"، تضمنت لقاءاته مع جهاز الاستخبارات البريطاني داخل إيران وخارجها، وتزويد المخابرات البريطانية بمعلومات حساسة من بينها ما يتعلق بالملف النووي والعالم النووي الذي جرى اغتياله أواخر عام 2020 محسن فخري زاده.
وأكبري 61 عامًا، كان نائب وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني في الحكومة الإصلاحية في عهد محمد خاتمي، ومستشاره أيضًا لفترة عندما كان سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وعمل أكبري في فريق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، عندما كان الأخير كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي بين عامَي 2005 و2007.
وجرى اعتقال أكبري عام 2018، بحسب تقارير إيرانية، وقد هاجر من إيران منذ حوالي 10 سنوات ويحمل الجنسية البريطانية.