موقع إيراني: إعدام "الجاسوس الخارق" علي رضا أكبري

كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الخميس، اعترافات لـ"علي رضا أكبري"، تضمنت لقاءاته مع جهاز الاستخبارات البريطاني داخل إيران وخارجها، وتزويد المخابرات البريطانية بمعلومات حساسة من بينها ما يتعلق بالملف النووي والعالم النووي الذي جرى اغتياله أواخر عام 2020 محسن فخري زاده.

وأكبري 61 عامًا، كان نائب وزير الدفاع الإيراني علي شمخاني في الحكومة الإصلاحية في عهد محمد خاتمي، ومستشاره أيضًا لفترة عندما كان سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وعمل أكبري في فريق رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، عندما كان الأخير كبيرًا للمفاوضين في الملف النووي بين عامَي 2005 و2007.