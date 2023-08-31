تقرير: مساع أمريكية لمنع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله

نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر أمريكية وإسرائيلية رفيعة المستوى، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل على خفض التوترات على الحدود الشمالية ومنع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت المصادر إن "إدارة بايدن تعتقد أن استمرار التوترات على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان يمكن أن تتحول بسرعة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق تشمل أيضًا سوريا وإيران، وتزعزع استقرار الشرق الأوسط بأكمله".

وأوضح الموقع العبري أنه "في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمنع تدهور الأوضاع على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وصل آموس هوكستين كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشؤون أمن الطاقة العالمي، الأربعاء، إلى لبنان والتقى بكبار المسؤولين اللبنانيين في محاولة لتخفيف التوتر على الحدود".

وصرَّح مسؤول لبناني رفيع المستوى لوسائل إعلام بأن هوكستينس سيحاول حل الخلاف بشأن 7 نقاط على الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان، بل وسيزور المنطقة ليرى الأمور بأم عينيه، مضيفًا: "نأمل أن يَحل الخلاف على الحدود البرية كما حل الخلاف على الحدود البحرية".

تجدر الإشارة إلى أن "بريت ماكغورك" كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، ورئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية "باربرا ليف" قد التقيا، أمس الثلاثاء، في نيويورك مع وزير الدفاع "يوآف غالانت"، وناقشا معه التوترات الحدودية مع لبنان.

المصدر: موقع "واللا" العبري