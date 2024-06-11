بايدن "متجمدًا" في احتفال راقص بالبيت الأبيض (فيديو)

وأظهرت اللقطات بايدن مبتسمًا، بينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وأفراد عائلة جورج فلويد يرقصون، حيث ظل الرئيس بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبًا، قبل أن يضع شقيق جورج فلويد ذراعه حوله.

يشار إلى أن تقارير إخبارية أفادت بأن أداء الرئيس الأمريكي العقلي، شهد تراجعًا من خلال ما لمسه مسؤولون حضروا معه عدة اجتماعات.

وتطرقت التقارير إلى بعض الدلائل على ذلك، وأشار على سبيل المثال إلى أن 5 أشخاص حضروا أحد الاجتماعات التي عقدها بايدن مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض، ذكروا بأنه كان يتحدث بصوت منخفض خلال الاجتماع لدرجة أن بعض الحضور وجدوا صعوبة في سماعه.