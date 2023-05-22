وسائل إعلام: طهران تعين علي رضا عنايتي سفيرا لدى الرياض

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن، في 12 أبريل/ نيسان، أن وفدا تقنيا إيرانيا وصل إلى السعودية استعدادا لإعادة فتح السفارة الإيرانية.

كما وصل وفد سعودي، في 8 أبريل/ نيسان، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة السعودية وقنصليتها العامة هناك، تنفيذا للاتفاق الأخير بين البلدين برعاية صينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حينها، أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران وصل إلى طهران، إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك.

وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين 6 أبريل/ نيسان.