إيران تعلن وصول وفدها إلى السعودية تحضيرا لفتح السفارة

وكان وفد سعودي مماثل، قد وصل مؤخراً، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها العامة هناك، تنفيذًا للاتفاق الأخير بين البلدين برعاية صينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق، أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران وصل إلى طهران؛ إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك.