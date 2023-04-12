إيران تعلن وصول وفدها إلى السعودية تحضيرا لفتح السفارة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن وفدا تقنيا إيرانيا وصل إلى السعودية اليوم الأربعاء استعدادا لإعادة فتح السفارة الإيرانية.
وتأتي هذه الزيارة بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين، الخميس الماضي، في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع سنوات.
وكان وفد سعودي مماثل، قد وصل مؤخراً، إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها العامة هناك، تنفيذًا للاتفاق الأخير بين البلدين برعاية صينية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق، أن الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات السعودية في إيران وصل إلى طهران؛ إنفاذًا للاتفاق الثلاثي المشترك.