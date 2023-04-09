وفدان إيرانيان في السعودية لبحث إعادة فتح ممثليات طهران

يزور وفدان إيرانيان السعودية بحلول نهاية الأسبوع بهدف إطلاق عملية إعادة فتح ممثليات إيران في المملكة، وفق مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.

ويأتي هذا الإعلان غداة وصول وفد دبلوماسي سعودي إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، بعد 3 أيام من لقاء تاريخي في بكين بين وزيري خارجية البلدَين.

وقال مدير دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الايرانية علي رضا عنایتي، الأحد، عبر التلفزيون الرسمي: "نتوقّع سفر وفدَين إلى السعودية بحلول نهاية الأسبوع أحدهما إلى جدّة وثانيهما إلى الرياض؛ بهدف التحضير لإعادة العلاقات الثنائية".

وأوضح عنايتي أن الوفد السعودي الذي وصل السبت "سيبقى في طهران بضعة أيام ثم سيذهب إلى" مشهد" ، ثاني أكبر المدن الإيرانية؛ "بهدف التحضير لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة".

وسيتيح الاتفاق الذي وقعته طهران والرياض في بكين إمكانية إعادة فتح سفارتَي البلدَين بحلول منتصف أيار/مايو وتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والأمني الموقعة منذ أكثر من 20 عامًا.