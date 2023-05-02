حميدتي: لم يتدخل أي من دول الخارج في السودان

نفى قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن تكون أي دولة من دول الجوار تدخلت بالصراع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وفي لقاء مع "حميدتي" نشرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أكد أن دول الإقليم وكافة دول الخارج تعمل بشكل وثيق على أمن واستقرار السودان والمنطقة، قائلًا: "وهي بالطبع لن تتدخل في شأن سوداني محض".

وأشار في تصريحاته، إلى أن قواته تسيطر على مدن العاصمة الخرطوم بشكل شبه كامل، ولا يوجد خوف من أي تدخلات خارجية، مؤكدًا أن العمل جار لإيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وحول الهدنة الإنسانية الجديدة، قال إنه وافق عليها في سبيل التخفيف من معاناة السودانيين وفتح الممرات الإنسانية لهم، إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بشروط الهدنة وظل ينتهكها، بل ارتكب فظائع كبيرة بحق المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا لقذائف الطائرات والمدافع، حسب وصفه.