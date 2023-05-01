المبعوث الأممي للسودان يرجح عقد مفاوضات بين المتحاربين في السعودية
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، إن القائدين المتحاربين وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض، مبيناً أن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستعقد "على الأرجح" في السعودية.
وبحسب ما أوردت "أسوشيتد برس"، قال بيرتس: "نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف.. وسنعمل على تأمين وقف إطلاق النار برقابة وطنية ودولية".
ولفت المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، مشيراً إلى أن الجيش والدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.
وفي السياق، بحث سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، والمبعوث الأممي، اليوم، التنسيق المشترك في مجال الدعم الإنساني وتحسين ظروف عمل المنظمات الإنسانية، وتحسين ظروف المدنيين وحرية حركتهم.
وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى فرار مئات الآلاف من السودانيين والمقيمين فيها إلى دول مثل مصر وليبيا وغيرها، وهو ما يضغط اقتصادياً ومعيشياً على تلك الدول.
وقال مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، اليوم الإثنين، إن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأضاف أن التقدير يشمل نحو 580 ألف سوداني في حين أن الباقين لاجئون يعيشون بشكل مؤقت هناك.
من جهته، حذر منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، عبده ديانج، من أن الأزمة الإنسانية هناك تتحول إلى "كارثة شاملة" وأن امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى مبعث قلق كبير.
وقال ديانج: "مر أكثر من أسبوعين من القتال المدمر في السودان، صراع يحول الأزمة الإنسانية في السودان إلى كارثة شاملة".