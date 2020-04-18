الجيش الليبي يمشط محيط ترهونة ويتقدم باتجاه طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي السبت، إحكام سيطرته بشكل كامل على الوضع في مدينة ترهونة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، المدعومة بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش فرضت سيطرتها بشكل تام على الوضع في مدينة ترهونة ومحيطها.

وشدد المحجوب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، على أن قوات الجيش أسرت 36 عنصرا من المرتزقة السوريين، بينهم عدد من قادة الميليشيات.

وأشار إلى أن من بين القتلى آمر محور الرواجح التابع لحكومة الوفاق محمود بن والي، وآمر الكتيبة 1071 زليتن، محمد عيسى والقيادي، وآمر محور الزطارنة.

وأكد أن الوحدات العسكرية أجرت عملية تمشيط لمحيط ترهونة بالكامل، بعدما أجبرت الميليشيات على العودة.

وأفاد مصدر عسكري آخر بمقتل القيادي المليشاوي عصام اسبكتور أمر السرية الثالتة ورشفانة التابعة لمليشيا 301 سرانتي.

في السياق نفسه، قال الضابط سليم النايلي، بغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي، إن قوات اللواء التاسع قامت بعملية نوعية في منطقة "الخوالق" بمدينة القربولي (شرق طرابلس)، أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مسلحا وعشرات الجرحى، واستولت على مدرعتين تركيتين وحرق ثالثة.

وأشار إلى أن وحدات الجيش تقدمت إلى ما بعد بوابة "القومة" بحوالي 5 كيلو مترات باتجاه القربولي، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على غابة النصر، التي تعتبر مقرا مهما لميليشيات "غنيوة".

وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت السبت، إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مدينة ترهونة، المعقل الرئيسي للجيش الليبي غرب ليبيا.

من جانب آخر، تمكن الجيش الوطني الليبي، من السيطرة على مواقع عسكرية جديدة في مناطق مختلفة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيات حكومة "الوفاق".

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، في منشور لها عبر "فيسبوك"، أن الوحدات العسكرية أحكمت السيطرة على مواقع جديدة بمحور عين زارة، منطقة القبايلية، جنوب طرابلس .