الجيش الليبي يسيطر على منطقة استراتيجية جنوب طرابلس

سيطر الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، على منطقة استراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش، العميد خالد المحجوب.

وقال المحجوب في تصريحات إعلامية: إن "القوات المسلحة حققت تقدماً كبيراً في بوسليم، وتتعامل الآن مع قوات الوفاق وميليشياتها الإرهابية في غرب طرابلس".

في السياق، أكدت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز" أن "الجيش الليبي بعد أن سيطر على مشروع الهضبة بالكامل، يواصل تقدمه في محور بوسليم، وسط تراجع كبير للميليشيات والمرتزقة السوريين، الذين سقط منهم العديد من الأسرى والقتلى، فضلاً عن تدمير العديد من آلياتهم ومواقعهم".

ويشن الجيش الوطني الليبي هجوماً كاسحاً منذ ليل الإثنين في محاور القتال بجنوب طرابلس، شاركت فيه وحدات من قوات النخبة.