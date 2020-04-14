اعترافات لمرتزقة سوريين أسرهم الجيش الليبي بمعارك طرابلس (فيديو)

عرضت حسابات تابعة للجيش الوطني الليبي، فيديو لمقاتلين مرتزقة سوريين، ألقي القبض عليهم يوم أمس الاثنين في محوري أبو سليم وعين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.
واعترف المرتزقة السوريون أنهم كانوا يقاتلون إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق حين أسروا، مقابل راتب 2000 دولار في الشهر، مشيرين إلى انهم لم يقبضوا شيئا حتى الآن.
الجيش الليبي يبث اعترافات مرتزقة سوريين تم القبض عليهم
الجيش الليبي يبث اعترافات مرتزقة سوريين قُبض عليهم في محوري أبو سليم وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس
Posted by Erem News إرم نيوز on Tuesday, April 14, 2020
ووصفوا معاملة الميليشيات لهم بالمزرية، كما أفادوا بأن عددهم يناهز الثلاثة آلاف مقاتل.
فيديو المرتزق الثاني محمد ابراهيم على و عمره 25
و مواليد ادلب التابع للعصابات الإرهابية الإخوانية التركية الذي تم القبض في مشورع الهضبة أثناء تقدم القوات القوات المسلحة..
#الكتيبة_134_مشاة_لحماية_وتأمين_قاعدة_الوطية_الجوية
Posted by الكتيبة 134 حماية الوطية on Monday, April 13, 2020
وقال المرتزقة، إن الاتراك جندوهم في سوريا، ونقلوهم بطائرات إلى إسطنبول ومنها إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
وأشاروا إلى أن عددا منهم شارك في الهجوم على مدينتي صرمان وصبراته.