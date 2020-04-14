اعترافات لمرتزقة سوريين أسرهم الجيش الليبي بمعارك طرابلس (فيديو)

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عرضت حسابات تابعة للجيش الوطني الليبي، فيديو لمقاتلين مرتزقة سوريين، ألقي القبض عليهم يوم أمس الاثنين في محوري أبو سليم وعين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس. واعترف المرتزقة السوريون أنهم كانوا يقاتلون إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق حين أسروا، مقابل راتب 2000 دولار في الشهر، مشيرين إلى أنهم لم يقبضوا شيئا حتى الآن. ووصفوا معاملة الميليشيات لهم بالمزرية، كما أفادوا بأن عددهم يناهز الثلاثة آلاف مقاتل. وقال المرتزقة، إن الاتراك جندوهم في سوريا، ونقلوهم بطائرات إلى إسطنبول ومنها إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي. وأشاروا إلى أن عدداً منهم شارك في الهجوم على مدينتي صرمان وصبراته.