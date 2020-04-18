الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم لميليشيات الوفاق على ترهونة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم السبت، إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة.

جاء ذلك ردا على مزاعم الناطق باسم قوات "الوفاق" محمد قنونو، الذي ادعى أن قواته قامت باقتحام معسكر الحواتم في مدينة ترهونة، وألقت القبض على 12 عنصرا من قوات الجيش، كما سيطرت على خمس آليات مسلحة، وأن قوات الوفاق تقدمت في محيط مدينة ترهونة ودمرت ثلاث آليات مسلحة وسيطرت على آلية مسلحة برشاش مضاد طيران 12.5، كما أسرت أربعة عناصر تابعة للجيش وقتلت ثمانية آخرين.

وكانت قوات حكومة "الوفاق"، أعلنت صباح السبت، إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مدينة ترهونة، المعقل الرئيسي للجيش الليبي غربي ليبيا.

في السياق، نفى الجيش الليبي، صحة الأنباء المتداولة حول تحقيق الميليشيات التابعة لحكومة "الوفاق"، تقدما كبيرا في محيط مدينة ترهونة، مشيرا إلى أنه لا يزال يسيطر على المدينة.

وأكد مصدر عسكري لـ"إرم نيوز"، أن الجيش يخوض، منذ صباح السبت، معارك بطولية مع الميليشيات، ونجح في إلحاق خسائر فادحة في صفوف من وصفها بـ"العصابات الإجرامية".

وأفاد المصدر، بأن هذه الميليشيات تقوم فقط باستهداف السكان الآمنين والمنشآت المدنية؛ بهدف ترويع المواطنين وبث الرعب في نفوس الناس، نافيا بشدة اعتقال الميليشيات لعناصر من قوات الجيش، مشددا على أن الجيش نجح في التصدي ببسالة لهجوم شنه حشد ميليشياوي على محور الزطارنة وترغلات بمدينة ترهونة، وأوقع خسائر كبيرة في صفوفهم، كما نجح في تدمير عدة آليات عسكرية تابعة لهم.