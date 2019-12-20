الجيش الليبي يصد هجومًا لميليشيات مصراتة على ترهونة

أفشلت وحدات من الجيش الوطني الليبي هجومًا مضادًا شنته ميليشيات مصراتة، اليوم الجمعة، في محاولة لاقتحام مدينة ترهونة 80 كم جنوب شرق طرابلس.

وأعلن اللواء التاسع – ترهونة أن قواته ”دحرت الميليشيات التي حاولت أن تدخل منطقة الداوون بترهونة قادمة من مدينة مسلاته القريبة (130 كيلومترًا) شرق طرابلس“.

وقالت قوة عقبة بن نافع التابعة للجيش الوطني الليبي في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إن مجموعة مسلحة ”حاولت التقدم نحو مدينة ترهونة ولكن القوات المسلحة العربية الليبية والشباب المساند استطاعوا صد الهجوم، مما أدى إلى هروب جماعي للمتطرفين باتجاه منطقة القرابولي تاركين قتلاهم وأسلحتهم وعتادهم على مشارف ترهونة“.

بدوره، اعترف ناصر عمّار آمر القوة المساندة التابعة للمجلس الرئاسي بتراجع قواتهم، على صفحته بموقع فيسبوك ، قائلًا: إن الوحدات التابعة لهم ”انسحبت وفق استراتيجية عسكرية لتمركزاتها المخطط لها من منطقة الداوون بترهونة“.

يشار إلى أن عمار كان نشر قبل ساعتين ما أسماه نداء عبر اللاسلكي يدعو كل قوات ترهونة للانسحاب من أسوار العاصمة للدفاع عن ترهونة، كما أشار إلى أن من أسماه ”البطل صلاح بادي يقود الهجوم على ترهونة مع وعيد بأنه سيحول ترهونة إلى جحيم إذا تمت أية مقاومة“.