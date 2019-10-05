الجيش الليبي يدمر غرفة تحكم متحركة للطيران المسير في مصراته

شن الجيش الليبي غارة جديدة، صباح اليوم، على قاعدة الكلية الجوية بمدينة مصراته، أسفرت عن تدمير غرفة تحكم متحركة للطيران المسير.

ووفق مصدر بعمليات سلاح الجو الليبي، فإن الغارة التي نفذتها طائرة من طراز ميغ 21، استهدفت هدفًا معاديًا بقاعدة مصراته، صباح اليوم، وأدت إلى تدميره بشكل تام.

وأوضح المصدر بأن الهدف ”تمثل في سيارة تستعمل منصة تحكم للطائرات المسيرة التركية الموجودة بالقاعدة، وعليها هوائي خاص بالطائرات التركية“.

وأشار المصدر إلى أن السيارة ”موضوعة بعيدًا عن مباني القاعدة في مكان مفتوح، مما جعل الطيران التابع للجيش يستهدفها دون وقوع أي خسائر في مرافق القاعدة الأخرى“.