الجيش الليبي يسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق ومقتل طاقمها

قال الجيش الليبي، إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي في محور شرق مصراتة استطاعت، اليوم الخميس، إسقاط طائرة حربية تتبع لقوات حكومة الوفاق.

ووفق ما نشرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الليبي، فإن الطائرة التي أسقطت فوق محور الوشكة شرقي طرابلس، كانت تحاول شن غارة على قوات الجيش الليبي المتمركزة في هذا المحور.

وأشارت صفحة الإعلام الحربي على ”فيسبوك“، إلى أن الطائرة من طراز L39، ويتكون طاقمها من شخصين، مبينة أن الطيارين قتلا أثناء تحطم الطائرة .

يذكر أن قوات الجيش الليبي شنت غارات، ليلة الثلاثاء الماضي، على قاعدة مصراتة، أسفرت عن تدمير غرفة تحكم للطيران المسير التركي، وكذلك مقر إقامة الضباط الأتراك المسؤولين عن تشغيلها.