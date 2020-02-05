حفتر يتلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر من الرئيس تبون

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر، يوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وذلك بمقرّ القيادة العامة في الرجمة.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش الوطني الليبي، تناول الاجتماع بين حفتر وبوقادوم، آخر الأوضاع والمستجدات في ليبيا بالإضافة إلى العلاقات بين ليبيا والجزائر.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي الليبي، إلى أن حفتر ثمّن عاليا دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، وأثنى على موقفها الثابت من ذلك، مؤكدا على أن دور الشعب الجزائري تجاه ليبيا مهم.

وأشارت مصادر مقربة من قيادة الجيش الليبي في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن الوزير بوقادوم حمل دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشير حفتر لزيارة الجزائر .

يذكر أن وفدا عسكريا ليبيا رفيع المستوى، زار الجزائر مؤخرا، وأبلغ السلطات المعنية عن وجود خلايا إرهابية جزائرية لها علاقة بالميليشيات المتواجدة في ليبيا.

وبحسب مراقبين، فإن هذه المعلومات قربت أكثر بين الرئاسة الجزائرية وقيادة الجيش الليبي.