الجيش الليبي يعلن مقتل 71 ”مرتزقًا سوريًا“ في طرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت، مقتل 71 ”مرتزقًا سوريًا“ خلال المواجهات الجارية في ضواحي العاصمة طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، إحصائية قال إنها لعدد قتلى ومصابين ”مرتزقة سوريين“، نقلتهم تركيا إلى طرابلس.

وأشار إلى مقتل 71 مسلحًا، وإصابة ما يصل إلى 55 آخرين، جرى نقلهم برفقة طاقم طبي تركي وأوكراني إلى مستشفيات في العاصمة.

مصدر طبي من داخل طرابلس عدد قتلى مرتزقه اردوغان الذي اتو من سوريا اصبح 71 قتيل… وعدد الجرحى الي الان يتراوح مابين… تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في السبت، ١ فبراير ٢٠٢٠

وأضاف أن هناك أعدادًا أخرى من الجرحى ما زالوا يتوافدون على مستشفى الحروق في شارع الزاوية.

وبعدما أعلنت تركيا أنها ستنشر قوات في ليبيا لدعم قوات الوفاق، اعترف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ”ضمنيًا“، بوجود مقاتلين سوريين ومرتزقة يقاتلون إلى جانب قواته في طرابلس.

وخلال الفترة الماضية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عمليات نقل ”مرتزقة سوريين“ من تركيا إلى ليبيا.