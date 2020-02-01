ميليشيات مصراتة تقتل مواطنا بعد اختطافه بتهمة تأييد الجيش الليبي

قتلت مجموعة من ميليشيات مصراتة في ليبيا اليوم السبت شابا اختطفته قبل 5 أيام من أمام منزله في منطقة بوقرين.

وقال مصدر مقرب من عائلة الشاب الذي يدعى ”منير جبريل رجب“، إن الأخير قتل خلال عملية تعذيب شديدة، بتهمة تأييد الجيش.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن ”ميليشيات مصراتة تمارس عمليات تهديد وخطف وتعذيب ضد سكان منطقة الهيشة“، بعد أن نفذ الجيش الليبي عمليات ضد مواقع مليشيات كانت تتمركز في ضواحي منطقة بوقرين.

وشنت قوات الجيش الوطني الليبي هجوما واسعا على مواقع ميليشيات في ضواحي منطقة بوقرين، وقتلت نحو 20 مسلحا، وأسرت 7 عناصر من المرتزقة السوريين، و3 قادة ميدانيين من مليشيات مصراتة، وفق بيانات عسكرية.