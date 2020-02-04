خريطة جديدة.. الجيش الليبي يسيطر على 94% من ليبيا (صورة)

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نشر حساب تابع للجيش الوطني الليبي، خريطة جديدة تؤكد سيطرته على أكثر من 94% من مساحة ليبيا. وتضمنت الخريطة التي نشرها حساب M.LNA على موقع ”تويتر“ ثلاث مناطق مظللة بثلاثة ألوان، هي الأحمر، ويشير لمناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي، والأخضر ويشير لمناطق سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، واللون الأزرق الذي يشير لمناطق تسيطر عليها…