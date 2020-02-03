المسماري يكشف هوية ”الحاكم العسكري التركي“ في طرابلس (فيديو)

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري عن هوية ما قال إنه الشخص الذي يعتبر الحاكم العسكري التركي في طرابلس، قائلا إنه يدعى ”أبو الفرقان“.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، إن لدى الجيش الليبي معلومات تامة عن شخصية ”أبو الفرقان“ وهو ضابط تركي يطلق عليه ”سليماني تركيا“، لكنه نظرا لدواعٍ عسكرية يتحفظ على اسمه الحقيقي.

كما بين المسماري بأن مساعد أبو الفرقان هو العقيد غازي وهو يجيد الكلام بالعربية، غير أنه لا يستطيع الكتابة بها وهو ضابط مخابرات وقائد عمليات المرتزقة في طرابلس.

وأوضح أن حوالي 500 إلى 2000 عنصر من جبهة النصرة السورية، وهي أحد فروع القاعدة، تم إيصالهم إلى طرابلس.

وذكر المسماري أن اجتماع الدول الكبرى في برلين والكونغو أوضح تفاصيل الدعم التركي للجماعات المتشددة والميليشيات في ليبيا.

وأضاف المسماري بأن شبكة ”سادات“ التركية مسؤولة عن نقل الإرهاب إلى كل أنحاء العالم بما فيه ليبيا، وهي شركة مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق المسماري، فإن هناك عدة ضباط أتراك يقودون العمليات العسكرية في طرابلس، وكشف عن عدة أسماء من المرتزقة السوريّين، وعرض صورا لهم.