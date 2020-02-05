وزير خارجية الجزائر يزور بنغازي للقاء المشير حفتر

وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، إلى مدينة بنغازي الليبية، في أول زيارة تقود مسؤولا حكوميا جزائريا إلى هذا البلد الجار منذ سنوات.

ونشرت وسائل إعلام ليبية صورا لاستقبال بوقادوم بمطار بنغازي من طرف وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة على فيسبوك أن الوزير الجزائري سيبحث مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر سبل حل الازمة الليبية عبر ملتقى ترعاه الجزائر يجمع الأطراف الليبية وكذلك التأكيد أن الجزائر ترفض التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية.

وأضافت الخارجية الليبية أن الوزير الجزائري سيوجه دعوة رسمية من الحكومة الجزائرية للمشير حفتر لزيارة الجزائر قريبا.

واحتضنت الجزائر العاصمة، قبل أيام، اجتماعا إقليميا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا ومعهم وزيري خارجية مالي وألمانيا، لبحث مخرجات مؤتمر برلين الدولي ومستجدات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع دعوة أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من مؤتمر برلين، بخصوص ”إيواء حوار سياسي شامل بين الإخوة الفرقاء“، فيما اعتبر مراقبون أن الجزائر تسعى لاستعادة زمام المبادرة لحل الأوضاع المتأزمة في جارتها الشرقية، بعد غياب ملحوظ لسنوات.