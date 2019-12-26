مستشارة الرئيس التونسي: قيس سعيد لم يتفق مع أردوغان على دعم ”السراج“

نفت المكلفة بالاتصال في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، اليوم الخميس، اتفاق الرئيس قيس سعيّد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم رئيس حكومة الوفاق الليبي، فائز السراج

وأوضحت النيفر، خلال تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنّ ما تم تداوله حول موافقة السلطات التونسية على فسح المجال أمام الطيران العسكري التركي للقيام بكل العمليات التي تندرج ضمن دعم فايز السراج غير دقيق.

واعتبرت أن الجانب التركي قد جانب الصواب في نقله لوقائع اللقاء بين قيس سعيد وأردوغان، لأن اللقاء أبرز دعمًا تركيا لمبادرة قيس سعيد للسلام في ليبيا، مشيرة إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، لم يعلن انحيازه إلى أي طرف ليبي على حساب الآخر خلال لقائه مع الضيف التركي.

وجاء ذلك، تعليقًا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنّه اتفق مع نظيره التونسي، قيس سعيد على دعم رئيس حكومة ”الوفاق“ الليبية، فائز السراج.

وقال أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فائز السراج.

وكرر أردوغان تصريحه، بأن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة السراج ذلك، وذلك بعد يوم واحد من زيارته إلى تونس ولقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد.