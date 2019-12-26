هل طلب أردوغان من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا؟

كشفت صحيفة تركية اليوم الخميس نقلا عن مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من نظيره التونسي، قيس سعيد، خلال زيارته أمس الأربعاء إلى تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا.

وكتب إبراهيم قراغول رئيس تحرير صحيفة ”يني شفق“ التركية، المعروفة بقربها من أردوغان في افتتاحية عدد اليوم، أن تركيا عازمة على التدخل في ليبيا برا وبحرا وجوا، وأن ما يحدث في ليبيا ليس حربا أهلية، وإنما هو صراع إقليمي.

ووصفت الصحيفة زيارة أردوغان إلى تونس بأنها ”المرحلة الأخطر“ بعد توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وحكومة فائز السراج في ليبيا، ونقلت عن بعض المصادر طلب تركيا من تونس فتح مجالها الجوي أو فتح قاعدة جوية أو النفاذ عبر موانئها، لاستخدامها في شن عمليات عسكرية داخل ليبيا، ما يعتبره متابعون للشأن الليبي مطلبا خطيرا قد يزج بتونس في متاهات صراع لا قدرة لها على الخروج منها.

وأضافت الصحيفة أن ”أردوغان أثبت من خلال الزيارة أن تركيا لن تعود إلى الوراء في منطقة المتوسط وفي ليبيا، وأنها ستكمل ما بدأته وستكون حاضرة في ليبيا بكامل قوتها“.

واعتبرت افتتاحية الصحيفة التركية أن أنقرة تعتبر أن ليبيا تمثل أحد أبرز أوراقها في صراعها من أجل النفوذ في منطقة المتوسط، ومن ثم أعدت كل الخطط الممكنة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك إرسال قوات عسكرية ونشر وحدات عسكرية برية وبحرية داخل المياه الليبية.

وأكدت الصحيفة أن أردوغان بات على قناعة بأن الوجود التركي في ليبيا ضرورة لضمان النفوذ في المتوسط.

ورفض مصدر في الرئاسة التونسية في اتصال مع ”إرم نيوز“ التعليق على موضوع طلب فتح الأجواء، قائلا: ”ليس لديّ ما أقوله“.