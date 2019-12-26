أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بطلب من طرابلس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير.

وأضاف في تصريح له اليوم، ”سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير“.

وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا، في الوقت الذي تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.